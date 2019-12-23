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В Башкирии мужчина погиб во время работы на заводе

23 декабря 2019, 07:58
Фото: Гострудинспекция РБ
Гострудинспекция республики сообщила результаты расследования.

По данным гоструда, 41-летний рабочий завода «Красный пролетарий» погиб в результате неудовлетворительной организации условий работы.

Медиакорсеть передавала ранее, что трагедия произошла 11 ноября в здании механического цеха предприятия. Во время испытаний в тот день разорвало гибкий рукав трубопровода, рядом с которым находился 41-летний мастер. Рукав ударил его по голове, в результате чего тот получил черепно-мозговую травму, которая унесла его жизнь.

Расследование ведомства показало, что на мужчине не было защитной каски, к тому же в его крови был обнаружен алкоголь. В гострудинспекции приняли решение, что несчастный случай произошел в результате неудовлетворительной организации условий труда.

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