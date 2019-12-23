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На Чукотке второй день ищут пропавшего сноубордиста

23 декабря 2019, 18:58
Фото: pixabay.com
На территории Чукотского автономного округа, недалеко от поселка Эгвекинот, уже вторые сутки ищут пропавшего сноубордиста.

Он не выходил на связь после того, как здесь сошла самая крупная за последние 35 лет лавина, сообщает 23 декабря газета «Известия».

К поискам пропавшего на 15-ом километре автотрассы Эгвекинот – Мыс Шмидта подключились волонтеры. Администрация округа снабдила их горячими напитками и едой.

Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями: тридцатиградусным морозом, снегом и сильным ветром. В районе сохраняется опасность схода лавин.

Сноубордист накануне схода лавины сообщил своим близким, что планирует совершить спуск.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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