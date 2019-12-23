На Чукотке второй день ищут пропавшего сноубордиста

Он не выходил на связь после того, как здесь сошла самая крупная за последние 35 лет лавина, сообщает 23 декабря газета «Известия».
К поискам пропавшего на 15-ом километре автотрассы Эгвекинот – Мыс Шмидта подключились волонтеры. Администрация округа снабдила их горячими напитками и едой.
Поиски осложнены неблагоприятными погодными условиями: тридцатиградусным морозом, снегом и сильным ветром. В районе сохраняется опасность схода лавин.
Сноубордист накануне схода лавины сообщил своим близким, что планирует совершить спуск.