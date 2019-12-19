Путин объяснил, почему дело Голунова засекречено

Posted 19 декабря 2019, 12:32
Published 19 декабря 2019, 12:32
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг дела журналиста Ивана Голунова, которому в июне этого года полицейские подбросили наркотики. Это вызвало волну протестов в обществе, после чего уголовное дело в отношении самого Голунова было прекращено, но расследование засекретили.
Также сам журналист и его адвокаты жаловались на медленный ход расследования. До сих пор непонятно кто именно и с какой целью подложил журналисту наркотики, хотя после того инцидента из органов полиции было уволено несколько сотрудников, включая двух генералов полиции.
- Что касается Голунова, - цитирует слова Владимира Путина агентство РИА "Новости". - Действительно, принято решение засекретить эти материалы в связи с тем, что в ходе расследования возникают вопросы, связанные с организацией оперативно-розыскной деятельности, а эта информация считается закрытой. Но это не значит, что разбирательство не должно идти должным образом".
Глава государства подчеркнул, что в результате расследования от работы отстранены пятеро сотрудников МВД, и все они уволены из органов. Также он отметил, что против них возбуждены уголовные дела, а само расследование ведет Следственный комитет. Ранее было известно, что подозреваемых в деле нет и оно ведется в отношении "неустановленных лиц". Но что касается заказчиков дела с подбрасыванием наркотиков, то Владимир Путин сказал, что не располагает информацией по этому вопросу.
Напомним, что по делу Голунова еще в июне своих постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков. Позднее стало известно об увольнении бывшего главы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы полковника Андрея Щирова, старшего оперуполномоченного того же отдела Дениса Коновалова, оперативных работников Романа Феофанова и Максима Уметбаева.