Путин объяснил, почему дело Голунова засекречено

Глава государства подчеркнул, что в результате расследования от работы отстранены пятеро сотрудников МВД, и все они уволены из органов. Также он отметил, что против них возбуждены уголовные дела, а само расследование ведет Следственный комитет. Ранее было известно, что подозреваемых в деле нет и оно ведется в отношении "неустановленных лиц". Но что касается заказчиков дела с подбрасыванием наркотиков, то Владимир Путин сказал, что не располагает информацией по этому вопросу.