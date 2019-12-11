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Posted 11 декабря 2019, 09:02

Published 11 декабря 2019, 09:02

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

Житель Уфы стал обладателем миллиона

Житель Уфы стал обладателем миллиона

11 декабря 2019, 09:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Счастливчик выиграл эту сумму в лотерею.

В пресс-службе «Столото» рассказали, что уроженец Уфы стал обладателем выигрыша более одного миллиона рублей.

В компании отметили, что он купил билет в мобильном приложении за 60 рублей 8 декабря, а получил сумму выигрыша в размере 1 173 140 рублей.

Суперприз разыграли в 112251-м тираже лотереи «Дуэль».

Напомним, это уже не первый счастливчик из Башкирии, которому удалось получить в лотерее крупный выигрыш. Житель Туймазов выиграл более 80 млн рублей, ранее он рассказывал Медиакорсети, как ему удалось получить приз и что следовало после этого.

Также сообщалось и о неизвестном, который выиграл очень крупную сумму, но так за ней и не явился.

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