Житель Уфы стал обладателем миллиона

Напомним, это уже не первый счастливчик из Башкирии, которому удалось получить в лотерее крупный выигрыш. Житель Туймазов выиграл более 80 млн рублей, ранее он рассказывал Медиакорсети, как ему удалось получить приз и что следовало после этого.