Житель Уфы стал обладателем миллиона

Posted 11 декабря 2019, 09:02
Published 11 декабря 2019, 09:02
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
В пресс-службе «Столото» рассказали, что уроженец Уфы стал обладателем выигрыша более одного миллиона рублей.
В компании отметили, что он купил билет в мобильном приложении за 60 рублей 8 декабря, а получил сумму выигрыша в размере 1 173 140 рублей.
Суперприз разыграли в 112251-м тираже лотереи «Дуэль».
Напомним, это уже не первый счастливчик из Башкирии, которому удалось получить в лотерее крупный выигрыш. Житель Туймазов выиграл более 80 млн рублей, ранее он рассказывал Медиакорсети, как ему удалось получить приз и что следовало после этого.
Также сообщалось и о неизвестном, который выиграл очень крупную сумму, но так за ней и не явился.