В Башкирии рассказали, какие трассы перейдут в федеральную собственность

Posted 11 декабря 2019, 10:38
Published 11 декабря 2019, 10:38
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
«Коммерсантъ-Уфа» сообщает, что республиканская дорога Уфа-Белорецк-Магнитогорск перейдет в федеральную собственность. Ее протяженность составляет 350 километров.
Азамат Илимбетов сообщил, что с инициативой выступил глава Башкирии Радий Хабиров и добавил, что Росавтодор уже одобрил перевод, но оформление документации займет несколько лет. В качестве предварительного срока он назвал 2025 год.
По информации издания, в настоящий момент уже начали оформлять передачу 9 километров автодороги Уфа-аэропорт. В собственность Росавтодвору отходит и трасса Орск-Оренбург.
В настоящее время федеральная сеть дорог в Башкирии насчитывает 785 км, отметили в Коммерсанте.