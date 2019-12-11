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Posted 11 декабря 2019, 10:38

Published 11 декабря 2019, 10:38

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии рассказали, какие трассы перейдут в федеральную собственность

В Башкирии рассказали, какие трассы перейдут в федеральную собственность

11 декабря 2019, 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщил руководитель Управление дорог Приуралье» Азамат Илимбетов.

«Коммерсантъ-Уфа» сообщает, что республиканская дорога Уфа-Белорецк-Магнитогорск перейдет в федеральную собственность. Ее протяженность составляет 350 километров.

Азамат Илимбетов сообщил, что с инициативой выступил глава Башкирии Радий Хабиров и добавил, что Росавтодор уже одобрил перевод, но оформление документации займет несколько лет. В качестве предварительного срока он назвал 2025 год.

По информации издания, в настоящий момент уже начали оформлять передачу 9 километров автодороги Уфа-аэропорт. В собственность Росавтодвору отходит и трасса Орск-Оренбург.

В настоящее время федеральная сеть дорог в Башкирии насчитывает 785 км, отметили в Коммерсанте.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Дорога#Дороги
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