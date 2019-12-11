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Posted 11 декабря 2019, 08:20

Published 11 декабря 2019, 08:20

Modified 17 октября 2022, 20:25

Updated 17 октября 2022, 20:25

В Башкирии проверка выявила в работе издательского дома нарушения на миллиард

В Башкирии проверка выявила в работе издательского дома нарушения на миллиард

11 декабря 2019, 08:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Неэффективно использовались также и гранты главы Башкирии.

После проверки издательского дома «Республика Башкортостан» в Контрольно-счетной палаты республики выявили нарушения на сумму в 924,94 млн рублей.

По информации «РБК-Башкортостан», ревизоры проверяли работу госпредприятия за 2017 и 2018 год, а также девять месяцев 2019 года.

Из отчета следует, что наибольшая сумма нарушений в размере 393,2 млн рублей связана с искажением данных бухгалтерской отчетности.

Еще на сумму в 298,68 млн рублей было нарушено контрактное законодательство, а нормы законодательства на 128,6 млн рублей. Неэффективные расходы предприятия составили 12,6 млн рублей.

Аудиторами было также выявлено нецелевое и неэффективное использование грантов главы Башкирии в размере чуть более 33 тысяч рублей и нарушения при распоряжении имуществом. Неэффективные расходы предприятия составили 12,6 млн рублей.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Коррупция
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