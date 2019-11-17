Башкирия номинирована на национальную премию как лучший спортивный регион России

Национальная спортивная премия открыла на своем сайте голосование, в котором могут принять участие все желающие. В рамках голосования из трех кандидатов предлагается выбрать субъект Российской Федерации, ставший лучшим центром развития массового спорта. Как отмечается на сайте Минспорта РБ, Башкирия вошла в тройку лидеров за выдающиеся достижения в спорте высших достижений, адаптивном спорте, а также за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в России, на международной арене и пропаганду ЗОЖ.