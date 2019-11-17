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Posted 17 ноября 2019, 06:13

Published 17 ноября 2019, 06:13

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Башкирия номинирована на национальную премию как лучший спортивный регион России

Башкирия номинирована на национальную премию как лучший спортивный регион России

17 ноября 2019, 06:13
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Также на это звание претендуют Красноярский и Краснодарский край.

Национальная спортивная премия открыла на своем сайте голосование, в котором могут принять участие все желающие. В рамках голосования из трех кандидатов предлагается выбрать субъект Российской Федерации, ставший лучшим центром развития массового спорта. Как отмечается на сайте Минспорта РБ, Башкирия вошла в тройку лидеров за выдающиеся достижения в спорте высших достижений, адаптивном спорте, а также за значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в России, на международной арене и пропаганду ЗОЖ.

Уфа — первый и единственный российский город, который с успехом провел Международные детские игры.В республике проводится большая работа по развитию физической культуры и массового спорта, ежегодно проходят спартакиады и другие соревнования для различных категорий населения, — отмечается в аннотации на сайте премии.

Также в тройку лидеров в номинации «Спортивный объект России» вошел бассейн спортшколы «Алмаз» (Салават), где проходят всероссийские и республиканские соревнования, а также старты для лиц с ограниченными возможностями.

Национальная спортивная премия учреждена Правительством России в 2010 году в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физкультуры и спорта.

#Андрей Королев#Спорт#Новости
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