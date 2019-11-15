«Это круги ада»: почему доступное допобразование в Башкирии остается мифом

— К республиканскому обрнадзору претензий нет, но пока ты дойдешь до них… Это круги ада. Какую-то часть этого пути мы уже прошли, что-то нам еще предстоит, но так или иначе собрать всю кипу документов требует очень много времени. Из-за этого мы теряем потенциальных посетителей и время. И в этом смысле больше удручает консервативность не родителей, а школьных директоров, которые говорят, что им не до нас — ведь рабочий процесс идет, а значит больше ничего не надо.