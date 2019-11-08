Почему сельские школы Башкирии застряли в XIX веке?

— Выходит ребенок на участок, мы даем ему лопату XIX века — очевидно, это вызывает отторжение от любого труда, — считает Николай Махнев. - То есть по сути сегодня должна быть создана программа, с помощью которой сельские школы должны быть оснащены хотя бы современными орудиями ручного труда. Ведь территория сельских школ, как и городской, должна поддерживаться в порядке. Но у нас нет госпрограммы по оснащению школ не только компьютерами, но и банальными лопатами, газонокосилками и прочим инвентарем. А школьники, которые не имеют успехов в учебе, могли бы работать на этих участках и получать за это и заработную плату, и быть успешными в этом спектре деятельности. То есть это задача не только хозяйственная, но и педагогическая.