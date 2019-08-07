Понедельник начинается в субботу: поможет ли школам Башкирии переход на «пятидневку»?

В новом формате не должна превышаться максимально допустимая нагрузка на школьников. Так, для первоклассников допустимо не более 4 уроков в день, для 2-4 классов — не более 5, для 5-6 классов — не более 6, для учеников 7-11 классов — не более 7. Поскольку причиной сокращения учебных дней стала именно обилие школьной нагрузки (т.е. предел в количестве занятий был достигнут уже при шестидневном формате), а после отмены учебы в субботу нагрузка должна быть перераспределена в течение «пятидневки», то открытым остается вопрос, как и без того забитую учебную программу будут уплотнять. Ведь при неизменной программе количество учебных часов сокращается, а объем необходимых знаний, проверяемых на выпускных экзаменах в школах и вступительных испытаниях в вузы, не меняется.