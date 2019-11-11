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В Башкирии в страшном ДТП из-за плохой видимости погибли два человека

11 ноября 2019, 10:27
Фото: ГИБДД по РБ
На месте работают сотрудники полиции и другие экстренные службы.

В ГИБДД по республике сообщили, что сегодня, 11 ноября, в Учалинском районе произошло серьезное ДТП.

По информации ведомства, столкнулись два автомобиля на 77-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс.

Предварительно установлено, что столкнулся грузовик "Урал", двигавшийся под управлением 57-летнего местного жителя в направлении Белорецка, и встречная "Лада Приора" с 55-летним жителем Абзелиловского района за рулем.

После столкновения погиб водитель и пассажир легкового автомобиля, еще двое пассажиров попали в больницу. В пресс-службе ведомства отметили, что ДТП произошло на опасном повороте из-за тумана.

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