mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уроженка Башкирии завоевала титул «Мисс Этнос» на конкурсе красоты в Петербурге

11 ноября 2019, 05:38
Фото: ИА "Башинформ"
Регина Ганчурина из Зилаирского района республики представила региона на конкурсе «Национальная краса Санкт-Петербурга 2019».

Членов жюри башкирская красавица покорила своей яркой «Визиткой» и творческим номером. Выступление Регина связала с легендой «Семь девушек». Вместе с солистами «Аманат» она исполнила одноименный башкирский танец.

- Мне было честью представлять родной Башкортостан. Главная цель конкурса — рассказать зрителю о культуре своего народа, достойно представить свою республику. Я очень рада, что приняла участие в таком конкурсе, - цитирует слова Регины Башинформ.

Всего на конкурсе было 12 участниц, которые представляли семь стран и четыре республики. Девушки демонстрировали свои таланты в кулинарии, спорте, дефиле, декламации.

Фото: Башинформ.

О Регине известно, что она учится в Колледже технологии, моделирования и управления на страхового агента, состоит в молодежной организации «Аманат». Увлекается танцами, очень любит поэзию, учит иностранные языки.

Примечательно, что девушка также любит убираться, особенно мыть полы.

- Меня постоянно путают с казашками. Многие понятия не имеют, где находится Башкортостан. Думают, что это не Россия.

Материалы по теме
Башкирская красавица может получить титул самой прекрасной студентки мираПосле победы башкирских красавиц «Хрустальная корона России» пройдет в УфеПервую башкирскую красавицу определят перед женским праздником
#Новости#Надежда Валитова#Культура
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44