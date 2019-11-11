Уроженка Башкирии завоевала титул «Мисс Этнос» на конкурсе красоты в Петербурге

Членов жюри башкирская красавица покорила своей яркой «Визиткой» и творческим номером. Выступление Регина связала с легендой «Семь девушек». Вместе с солистами «Аманат» она исполнила одноименный башкирский танец.
- Мне было честью представлять родной Башкортостан. Главная цель конкурса — рассказать зрителю о культуре своего народа, достойно представить свою республику. Я очень рада, что приняла участие в таком конкурсе, - цитирует слова Регины Башинформ.
Всего на конкурсе было 12 участниц, которые представляли семь стран и четыре республики. Девушки демонстрировали свои таланты в кулинарии, спорте, дефиле, декламации.
О Регине известно, что она учится в Колледже технологии, моделирования и управления на страхового агента, состоит в молодежной организации «Аманат». Увлекается танцами, очень любит поэзию, учит иностранные языки.
Примечательно, что девушка также любит убираться, особенно мыть полы.
- Меня постоянно путают с казашками. Многие понятия не имеют, где находится Башкортостан. Думают, что это не Россия.