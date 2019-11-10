Обвал траншеи в Башкирии привел к смерти мужчины, еще двое пострадали

Трагический инцидент при проведении земляных работ произошел вчера в городе Учалы. Во время обвала трое мужчин спаивали трубопровод на двухметровой глубине. Один из них скончался на месте. Еще двое – 39-летний и 31-летний мужчины получили травмы, они доставлены в местную больницу.
Обстоятельства случившегося изучаются, ситуацию держит под контролем главное управление МЧС РФ по РБ.
Похожий случай несколько лет назад произошел при строительстве завода "Кроношпан". Тогда рабочего засыпало землей с головой, но ему удалось выжить.