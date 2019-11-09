Обещания недели: зарплату поднимут, праздники добавят, дефицит спермы устранят

Неделя была действительно короткой, но на нашу память это никак не повлияло. Рабочих будней было меньше, и потому для многих она была экспериментальной. Почему? Помните весной мы писали о том, что в Башкирии могут ввести 4-дневную рабочую неделю для многодетных мам? Ну как, с пользой ли для семьи провели длинные выходные? Или для полноценного отдыха требуются дополнительные бюджеты?
Так будут скоро! Глава региона Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты. Проект правда находится на рассмотрении у депутатов Курултая республики. Надеемся только это они сейчас и обсуждают, иначе говоря в других новостях депутаты "отмечены не были". Вкратце известно следующее: в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году. Обещано, что за три года рост зарплат составит 9,7 млрд рублей и прибавка «будет заметна каждому».
Мы чуть было не расстроились за своих коллег журналистов, но вдруг вспомнили, что государственных СМИ в Башкирии достаточно. Тем более их ждут великие дела, в смысле изменения в структуре. Говорят, цель — создать холдинг круче, чем в Татарстане. Но тут возможно будет несложно: соседи создавали это лет 20 назад. Догнать бы, уже хорошо. Надеемся у руководителя — Артема Валиева это получится.
По крайней мере ожидаем приглашения на банкет по этому случаю, их у нас в регионе традиционно немало. Мы вот здесь вспоминали куда нас не приглашали этой осенью, а в этом материале «Алга на банкет: В Башкирии инвесторов накормят за счет бюджета на полмиллиона рублей» опять рассказали о званом обеде. В общем стратегия такая: сначала зазываем инвесторов, потом их кормим за счет бюджета. На кухне говорят, что бизнес-ужин каждого гостя обойдется дефицитной казне в 4400 рублей. Выдали бы всем 120 гостям по банке башкирского меда и алга, в аэропорт.
В конце концов, глава Башкирии заверил, что в Уфе можно пить воду из-под крана. Радий Хабиров опубликовал пост, в котором проинформировал жителей республики о том, что «делается на уфимском водоканале» и заверил, что в правительстве «следят за качеством питьевой воды».
Между прочим, очистка воды ведется при помощи фильтров и ламп, а также реагентов. Радий Хабиров отметил, что от хлора в столице Башкирии отошли «практически полностью», и в качестве реагента используется обычная поваренная соль.
Ох, прочла про реагенты и вспомнила про зимние сапоги. Извините, с женщинами это бывает. Просто безумно жаль портить сапоги зимой. У нас либо соль с песком, либо реагент, либо ни того, ни другого — ибо дороги нет. Власти Уфы намерены выделить на борьбу с гололедом более 160 млн рублей. Кто победит в тендере, расскажем в следующем обзоре.
Да кстати, про дороги. Эта уходящая короткая неделя будет запоминающейся для компании «Башкиравтодор», которая сделает ремонт трассы Уфа-Нагаево. Так уж случилось, но компания стала единственным участником аукциона. «Единственная моя-я-я!..». Нет, подождите, прямо на этом месте фоном к тексту должна звучать другая песня, например, «Дороги» группы конечно же «АукцЫон»:
Я сам себе и небо, и луна,
Голая, довольная луна,
Долгая дорога бескайфовая…
И вот еще что. Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова за беспорядок на трассе на въезде в Уфу со сторон поселка Нагаево. Потому что помнить нужно, что на этот счет говорил глава. Не далее, чем 18 октября Радий Хабиров заявил, что дорожная сеть региона занимает по «развитости и протяженности» второе место в России. «И это большая ответственность, так как дороги между населенными пунктами должны быть открытыми всегда, в любую погоду», — прокомментировал он. И.о. председателя Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов доложил на оперативном совещании, что теперь (в Башкирии дорожные службы получили 54 единицы техники- ред.) дорожная инфраструктура региона готова к предстоящей зиме. Тот случай, когда молчание — золото.
Но не только дорожной техникой порадовала осень.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров уже рассказывал о том, что в республику поступили 47 новых автобусов, именно из этой партии 44 поступили на городские линии. Руководитель региона тогда отметил, что «частники — подтянутся или проиграют конкуренцию». Всего, по его словам, до конца года ожидаются еще 49 машин.
Помните, как в спортлото нужно было удачно выбрать «6 из 36»? Ну вот 47 из 49 мы уже получили. Осталось малость — оставшиеся автобусы придут, и тема с транспортной реформой и по прежнему вытекающей проблемой видимо будет закрыта.
Тем временем, жители Зубово, Нижегородки и Таптыково, что расположены под Уфой, рассказали Медиакорсети, что на днях отменили единственную маршрутку под номером 151к, что шла к ним. Обратившиеся сообщили, что в Госкомитете по транспорту РБ им посоветовали выходить на трассу и ловить автобус маршрутом № 151, который ездит в Чишмы. Мы в свою очередь хотим посоветовать госкомитету перенести свой офис в пригород, зачем им находиться на улице Советской, 18 в центре Уфы? Там и воздух чище, и ветер попутный, и транспорт не чужой.
Может потому в списке Минстроя России по благоустроенным городам Уфы не оказалось? Список, конечно, забавный. Но там оказался Сибай, родина широко известного в бизнес-кругах России предпринимателя и общественного деятеля Андрея Назарова, который 4 ноября сообщил приятную весть: в правительстве Башкирии подготовили документы для учреждения нового праздника — Дня национального костюма. По его мнению, новый праздник даст весомый повод обратиться к истории и культуре народов, которых в Башкирии насчитывается свыше 160 национальностей, и укрепить связь поколений.
Пока вышивайте рубашки, крепите монетки к платью, готовьте меха для головного убора: праздник предлагается дважды в год — в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Главное, на охоте будьте осторожнее. А то в том же Сибае случайно на охоте подстрелили священника. Один Бог знает, как он там оказался.
Добрее нужно быть, добрее.
Журналисты пытались выяснить у чиновников и общественных деятелей «Что не так с „индексом толерантности“ школьников в Башкирии», и кому пришло в голову заселить людей в новые дома, в которых жить невозможно. Потому что так жить нельзя.
Почитайте вот здесь как в Уфе превратили федеральную программу в «филькину грамоту». Мы долго в этом разбирались и таки разобрались. Громкому уголовному делу, прозванному журналистами «Аферой на миллиард», предшествовала еще одна мутная история, связанная с расселением ветхого жилья.
Из криминальной среды, той, что короткой недели хватило: изнасиловали девочку-инвалида; экс-замминистра сельского хозяйства и экс-сотрудников ГИБДД признали мошенниками; замглавы госстроя засветился в деле о миллионной взятке; Алексей Молокин, который нынешним летом намеревался баллотироваться на пост главы Башкирии, каким-то образом оказался причастен к ограблению дач; продолжаются поиски Артема Мазова и его сыновей.
Ну и напоследок, я бы даже сказала вслед 7 ноября (который у многих россиян ассоциируется с советским праздником (хотя все грустно-грустно), а у меня вызывает в памяти лишь слово дефицит) расскажу, что и в современной Башкирии он — в смысле дефицит — тоже есть. В общем, не подумайте, чего плохого, лучше займитесь делом. Ибо с каждым годом сокращается число доноров спермы. Ситуацию не спасает даже денежная мотивация в размере четырех тысяч рублей. Это вам не гречневую крупу у Беларуси покупать.