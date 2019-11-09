Обещания недели: зарплату поднимут, праздники добавят, дефицит спермы устранят

И вот еще что. Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова за беспорядок на трассе на въезде в Уфу со сторон поселка Нагаево. Потому что помнить нужно, что на этот счет говорил глава. Не далее, чем 18 октября Радий Хабиров заявил, что дорожная сеть региона занимает по «развитости и протяженности» второе место в России. «И это большая ответственность, так как дороги между населенными пунктами должны быть открытыми всегда, в любую погоду», — прокомментировал он. И.о. председателя Государственного комитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов доложил на оперативном совещании, что теперь (в Башкирии дорожные службы получили 54 единицы техники- ред.) дорожная инфраструктура региона готова к предстоящей зиме. Тот случай, когда молчание — золото.