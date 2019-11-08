Не осилили: в Башкирии наблюдается дефицит доноров спермы

Директор республиканского медико-генетического центра Илдар Минниахметов заявил корреспондентам портала UfaTime.ru, что с каждым годом сокращается число доноров спермы.
По словам руководителя центра, ситуацию не спасает даже денежная мотивация в размере четырех тысяч рублей, так как становится все сложнее найти здоровых мужчин, подходящих под клинические требования. «Ведь они будущие папы», – прокомментировал он.
Илдар Минниханов отрицает, что причина снижения количества доноров состоит в низкой осведомленности населения о таком способе заработать, так как клиника активно размещает пропаганду на своем сайте и в социальных сетях.
«Количество доноров сокращается, поэтому появляются коммерческие биобанки, которые предлагают закупать у них образцы спермы. Тем не менее, если мужчина хочет стать донором, ему необходимо прийти в наш центр, обратиться в регистратуру, его обязательно запишут, обследуют и, если он окажется полностью здоровым, закупят его образцы спермы», – цитирует итог заявления Минниахметова портал.