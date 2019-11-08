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Не осилили: в Башкирии наблюдается дефицит доноров спермы

8 ноября 2019, 11:28
Фото: Mkset.ru
Число доноров сокращается с каждым годом.

Директор республиканского медико-генетического центра Илдар Минниахметов заявил корреспондентам портала UfaTime.ru, что с каждым годом сокращается число доноров спермы.

По словам руководителя центра, ситуацию не спасает даже денежная мотивация в размере четырех тысяч рублей, так как становится все сложнее найти здоровых мужчин, подходящих под клинические требования. «Ведь они будущие папы», – прокомментировал он.

Илдар Минниханов отрицает, что причина снижения количества доноров состоит в низкой осведомленности населения о таком способе заработать, так как клиника активно размещает пропаганду на своем сайте и в социальных сетях.

«Количество доноров сокращается, поэтому появляются коммерческие биобанки, которые предлагают закупать у них образцы спермы. Тем не менее, если мужчина хочет стать донором, ему необходимо прийти в наш центр, обратиться в регистратуру, его обязательно запишут, обследуют и, если он окажется полностью здоровым, закупят его образцы спермы», – цитирует итог заявления Минниахметова портал.

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