Не осилили: в Башкирии наблюдается дефицит доноров спермы

«Количество доноров сокращается, поэтому появляются коммерческие биобанки, которые предлагают закупать у них образцы спермы. Тем не менее, если мужчина хочет стать донором, ему необходимо прийти в наш центр, обратиться в регистратуру, его обязательно запишут, обследуют и, если он окажется полностью здоровым, закупят его образцы спермы», – цитирует итог заявления Минниахметова портал.