Ремонт трассы Уфа-Нагаево сделает компания «Башкиравтодор»

Подрядчик по условиям контракта должен закончить ремонт участка дороги протяженностью 10,8 км — от улицы Бородинской до пересечения с трассой М-5 «Урал» до 31 августа. Необходимо помимо ремонта полотна установить остановки общественного транспорта и нанести разметки с гарантией на четыре года для верхнего слоя покрытия и шесть месяцев для разметки.