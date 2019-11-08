Ремонт трассы Уфа-Нагаево сделает компания «Башкиравтодор»

По информации «Коммерсантъ-Уфа»,отобран подрядчик ремонта трассы Уфа-Нагаево. Единственным участником аукциона, проведенного управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений, отмечают журналисты, стала госкомпания «Башкиравтодор».
Компания «Башкиравтодор» предложила исполнить контракт начальной стоимостью 266,4 млн руб. за 265,08 млн руб.
Подрядчик по условиям контракта должен закончить ремонт участка дороги протяженностью 10,8 км — от улицы Бородинской до пересечения с трассой М-5 «Урал» до 31 августа. Необходимо помимо ремонта полотна установить остановки общественного транспорта и нанести разметки с гарантией на четыре года для верхнего слоя покрытия и шесть месяцев для разметки.
«Башкиравтодор», по данным «Коммерсанта», является крупным дорожным подрядчиком. В 2018 году выручка предприятия составила 7,17 млрд руб., чистая прибыль — 23,54 млн руб.
Напомним, Радий Хабиров раскритиковал работу главы Госкомтранса Тимура Мухаметьянова за беспорядок на трассе на въезде в Уфу со сторон поселка Нагаево.