Уфимец снял уникальные кадры с редкими гигантскими орлами

«Хочется поделиться восторгом от того, что такие редкие птицы посетили нашу землю. Огромные хищные птицы, с размахом крыльев более 2 метров, попали на камеру-фотоловушку, установленную моими дочками - уфимскими школьницами сёстрами - Алисой и Василисой Крашенинниковыми в одном из пригородов Уфы. Белохвостые орланы (Haliaeetus albicilla), по-видимому, направлявшиеся на юг вдоль реки Белой, буквально спустились с небес и распугали более мелких хищников, отобрав их добычу. Орлан-белохвост признан одним из самых крупных пернатых хищников Европы. Часть ученых считает его одним видом с Белоголовым орланом, изображённым на гербе США», – комментирует любитель живой природы.