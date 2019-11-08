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Уфимец снял уникальные кадры с редкими гигантскими орлами

8 ноября 2019, 12:24
На видео можно посмотреть соперничество птиц-великанов и послушать их курлыканье.

Известный уфимский предприниматель, создатель проекта REAL Animals Денис Крашенинников опубликовал на своем канале в Youtube запись, на котором запечатлены уникальные редкие птицы.

«Хочется поделиться восторгом от того, что такие редкие птицы посетили нашу землю. Огромные хищные птицы, с размахом крыльев более 2 метров, попали на камеру-фотоловушку, установленную моими дочками - уфимскими школьницами сёстрами - Алисой и Василисой Крашенинниковыми в одном из пригородов Уфы. Белохвостые орланы (Haliaeetus albicilla), по-видимому, направлявшиеся на юг вдоль реки Белой, буквально спустились с небес и распугали более мелких хищников, отобрав их добычу. Орлан-белохвост признан одним из самых крупных пернатых хищников Европы. Часть ученых считает его одним видом с Белоголовым орланом, изображённым на гербе США», – комментирует любитель живой природы.

Денис Крашенинников уже не в первый раз публикует видеозаписи с редкими животными. Главная его цель - обратить внимание на проблему окружающей среды и защиты леса и его обитателей от мусора. Ранее Медиакорсеть публиковала охоту башкирской куницы, а также видео о том, как звери выходят из спячки в лесу.

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#Животноводство#Животные#Алия Фатхиева#Видео
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