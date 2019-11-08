«Это все домыслы»: следователи прокомментировали гибель инвалида от избиения в Уфе

«Второй друг дяди, который с ними был в ту ночь, позвонил и сказал: «Меня отпустили (сотрудники полиции. — Прим. ред.), а Лешу нет». Обвинение еще не предъявлено, однако, похоже, его собираются сделать главным подозреваемым. Мы не хотим, чтобы те, кто на самом деле избил дядю, остались на свободе безнаказанными, а невиновного посадили», — рассказала племянница, подкрепив свою уверенность в невиновности Алексея тем, что приятели дружили со школы, и мужчина не мог избить так сильно погибшего в одиночку.