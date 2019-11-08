«Это все домыслы»: следователи прокомментировали гибель инвалида от избиения в Уфе

Со ссылкой на РИА Новости ГТРК-Башкортостан передает, что погибший Андрей Константинов был избит глубокой ночью со 2 на 3 ноября на улице Минигали Губайдуллина, между торговым центром и школой № 110, когда возвращался домой. По информации журналистов, его остановили пятеро неизвестных и, получив отказ передать им деньги, жестоко избили.
Родственники сообщили, что скорую помощь ему вызвали лишь на следующий день, спасти Андрея так и не удалось. 51-летний мужчина скончался в больнице в ночь на 6 ноября. По данным следкома, к убийству мог быть причастен друг погибшего, а не случайные прохожие.
«Сказал, что у него потребовали денег. Он ответил, что у него нет, тогда началось избиение. Больше никаких деталей не сообщил», — приводит цитату родственников ГТРК. Изначально Константинов отказывался вызывать скорую, рассказала племянница, так как «он немножко упертый», в полицию он также идти не захотел в силу характера, считает девушка.
Елена, так зовут племянницу, передают журналисты, сообщила, что в полиции возбудили уголовное дело после смерти ее дяди. У него были проблемы с правой рукой, отмечает близкая погибшего, из-за нее он и получил инвалидность.
Родственники также сообщают, что в ту ночь Андрей выпивал с друзьями. По их словам, изначально мужчин было трое – но позже один из приятелей ушел, хозяин квартиры Алексей и Андрей остались вдвоем. Алексей в какой-то момент проводил до лифта своего гостя и ушел домой. Елена считает, что Алексей не выходил в ту ночь из подъезда.
«Второй друг дяди, который с ними был в ту ночь, позвонил и сказал: «Меня отпустили (сотрудники полиции. — Прим. ред.), а Лешу нет». Обвинение еще не предъявлено, однако, похоже, его собираются сделать главным подозреваемым. Мы не хотим, чтобы те, кто на самом деле избил дядю, остались на свободе безнаказанными, а невиновного посадили», — рассказала племянница, подкрепив свою уверенность в невиновности Алексея тем, что приятели дружили со школы, и мужчина не мог избить так сильно погибшего в одиночку.
В ведомстве комментировать информацию о том, действительно ли Алексей стал обвиняемым по делу, отказались. Однако отметили, что версия о его причастности выглядит более правдоподобной. «Это все домыслы. Факт избиения пятью людьми мы не подтверждаем», — заявили представители СК РИА Новостям.