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Две трети россиян не берут больничный во время болезни

8 ноября 2019, 13:17
Фото: flickr
Аналитики проекта “Здоровье Mail.ru” рассказали, что 65% россиян не уходят на больничный при ОРВИ и продолжают ходить на работу.

Отмечается, что почти половина тех, кто все-таки взял больничный, продолжают работать из дома, пишет RNS.

Опросы также показали, что более 20% заболевших откладывают свой визит к доктору, а еще 50% заявили, что обращаются к специалистам исключительно в крайних случаях.

Также сообщается, что около 40% следуют рекомендациям врачей, а 23% соглашаются принимать выписанные лекарства, если они не слишком дорогие.

Отмечается, что в 2019 году 40% россиян ни разу не обращались к врачам. Из тех кто ходил за помощью, 45% выбирали государственные поликлиники, 20% - частные, и более 30% обращались и в те, и в другие. При этом одна треть пациентов были недовольны услугами как государственных, так и частных медучреждений.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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