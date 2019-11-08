Две трети россиян не берут больничный во время болезни

Отмечается, что почти половина тех, кто все-таки взял больничный, продолжают работать из дома, пишет RNS.
Опросы также показали, что более 20% заболевших откладывают свой визит к доктору, а еще 50% заявили, что обращаются к специалистам исключительно в крайних случаях.
Также сообщается, что около 40% следуют рекомендациям врачей, а 23% соглашаются принимать выписанные лекарства, если они не слишком дорогие.
Отмечается, что в 2019 году 40% россиян ни разу не обращались к врачам. Из тех кто ходил за помощью, 45% выбирали государственные поликлиники, 20% - частные, и более 30% обращались и в те, и в другие. При этом одна треть пациентов были недовольны услугами как государственных, так и частных медучреждений.