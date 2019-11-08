Две трети россиян не берут больничный во время болезни

Отмечается, что в 2019 году 40% россиян ни разу не обращались к врачам. Из тех кто ходил за помощью, 45% выбирали государственные поликлиники, 20% - частные, и более 30% обращались и в те, и в другие. При этом одна треть пациентов были недовольны услугами как государственных, так и частных медучреждений.