Альфа-Банк: инвесторы очень заинтересовались облигациями ПАО «Трансконтейнер»

Kursdela.biz пишет, что первоначально курс ставки первого купона был в пределах семи с половиной процентов годовых. Однако, инвестиционный интерес к этим облигациям сократил итоговые показатели: книг заявок была закрыта со ставкой в семь целых три десятых процента годовых. При этом, совокупный спрос преодолел отметку в двадцать девять миллиардов рублей.