Альфа-Банк: инвесторы очень заинтересовались облигациями ПАО «Трансконтейнер»

Posted 17 октября 2019, 13:35
Published 17 октября 2019, 13:35
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Kursdela.biz пишет, что первоначально курс ставки первого купона был в пределах семи с половиной процентов годовых. Однако, инвестиционный интерес к этим облигациям сократил итоговые показатели: книг заявок была закрыта со ставкой в семь целых три десятых процента годовых. При этом, совокупный спрос преодолел отметку в двадцать девять миллиардов рублей.
Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок акцентировал внимание на том, что инвесторы проявили повышенный интерес к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер» незадолго до приватизации его контрольного пакета. Именно гранулированный спрос обеспечил четырехкратное снижение ориентира по ставке купона. Таким образом, ставка была отмечена на беспрецедентно низком для компании уровне в семь целых три десятых процента годовых.
Вместе с тем, размещение биржевых облигаций ПАО «Трансконтейнер» осуществлялось в открытом характера. В соответствии с выпуском предусмотрена амортизация по двадцать пять процентов от номинала в даты выплат семи-десяти купонов. Купонный период составляет шесть месяцев, а предварительная дата размещения – двадцать третье октября.
Помимо Альфа-Банка, в организации размещения участвуют ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.
Отмечается, что ПАО «Трансконтейнер» представляет собой самый крупный в стране контейнерный оператор с прибыльностью, составившей около девяти с половиной миллиарда рублей. В настоящее время парк компании насчитывает примерно семьдесят пять тысяч штук контейнеров и около двадцати восьми тысяч штук фитинговых платформ.