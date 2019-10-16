Фонд соцстраха открыл второй информационно-ресурсный центр в Приморье

Posted 16 октября 2019, 07:04
Published 16 октября 2019, 07:04
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
Первая в Приморье «Опора» была открыта в марте 2019 года во Владивостоке. За это время 630 людей с теми или иными заболеваниями обратились в центр за помощью специалистов. Зафиксировано 1560 запросов, то есть в среднем по 2,47 запроса от человека, сообщает Vostokmedia.
Большей части посетителей «Опоры» потребовались услуги, которые оказывает ФСС. Подобного рода запросы составили почти 27% от общего числа. Примерно поровну разделились доли людей на тех, кому нужны протезы и прочие техсредства для восстановления здоровья, и тех, кто нуждается в путевке в санаторий. На втором месте по востребованности - вопросы, связанные с начислением или получением пенсий, таких заявок 24%. Социальные услуги потребовались 18% заявителей. За помощью в индивидуальной примерке технических средств реабилитации обратились 12% аудитории.
По словам заместителя управляющего ФСС в Приморье Екатерины Беспаловой, как только заработал первый центр в столице края, сотрудники Фонда еженедельно заняты выполнением своей работы по консультированию граждан. Они же помогают людям с ограниченными возможностями пользоваться порталом gosuslugi.ru.
Также отмечается, что с января по сентябрь 2019 года региональное отделение ФСС оформило контракты на поставку протезов, тренажеров и имплантов на общую сумму в 130 млн рублей. Погашены самостоятельные расходы граждан на покупку техсредств в объеме 29,3 млн рублей. К концу 2019 года ФСС планирует осуществить закупку подобных изделий на сумму 243,9 млн рублей. Путевки льготникам будут предоставлены в объеме 48 млн рублей, транспортные расходы на путь к санаторию и обратно оплатят на сумму 18 млн рублей.