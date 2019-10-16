Фонд соцстраха открыл второй информационно-ресурсный центр в Приморье

Также отмечается, что с января по сентябрь 2019 года региональное отделение ФСС оформило контракты на поставку протезов, тренажеров и имплантов на общую сумму в 130 млн рублей. Погашены самостоятельные расходы граждан на покупку техсредств в объеме 29,3 млн рублей. К концу 2019 года ФСС планирует осуществить закупку подобных изделий на сумму 243,9 млн рублей. Путевки льготникам будут предоставлены в объеме 48 млн рублей, транспортные расходы на путь к санаторию и обратно оплатят на сумму 18 млн рублей.