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Posted 14 октября 2019, 05:40

Published 14 октября 2019, 05:40

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

С 15 октября в Башкирии прекращает работу аналоговое телевещание

С 15 октября в Башкирии прекращает работу аналоговое телевещание

14 октября 2019, 05:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Переход на цифровое вещание произойдет поэтапно в течение дня.

Это коснется телезрителей, которые не являются абонентами кабельных операторов, а смотрят телевидение через комнатные антенны. На экранах телевизоров 14 октября они увидят заставку с номерами телефонов, по которым надо позвонить, чтобы уточнить вопросы перенастройки телевизора.

Цифровой сигнал не зависит от погоды, в отличие от аналогового, и позволяет передавать видео в форматах Full HD и 4K, более качественный звук, а также подключать дополнительные сервисы — телетекст, программу передач, цифровое радио и др. Такой сигнал дает возможность смотреть 20 основных каналов и слушать три радиостанции бесплатно.

По словам руководителя агентства по печати и СМИ РБ Бориса Мелкоедова, реформа затронет 15-20% населения региона. При этом около 5% территории республики оказались вне зоны цифрового сигнала- в таких населенных пунктах рекомендовано устанавливать спутниковое оборудование. На сайте российской теле- и радиовещательной сети можно узнать информацию о населенных пунктах, где не принимается сигнал цифрового тв, также можно позвонить по телефону «горячей линии» РТРС 8-800-220-20-02.

Пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату, и малоимущим семьям с пособием на ребенка спутниковое оборудование устанавливается за счет государства. В зоне приема цифрового сигнала эти категории граждан могут получить компенсацию на покупку цифровой телевизионной приставки до 1 тыс. руб.

Напомним, в феврале текущего года аналоговое вещание отключили в Пензенской и Ульяновской областях, в апреле — в Кировской области, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республиках. В июне на цифровое телевещание перешли еще восемь регионов ПФО, в том числе и Башкирия. При этом в Башкирии вещание местных каналов в аналоговом формате продолжилось.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Телевидение
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