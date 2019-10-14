С 15 октября в Башкирии прекращает работу аналоговое телевещание

Напомним, в феврале текущего года аналоговое вещание отключили в Пензенской и Ульяновской областях, в апреле — в Кировской области, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республиках. В июне на цифровое телевещание перешли еще восемь регионов ПФО, в том числе и Башкирия. При этом в Башкирии вещание местных каналов в аналоговом формате продолжилось.