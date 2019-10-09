В Уфе в День республики перекроют движение

Posted 9 октября 2019, 09:26
Published 9 октября 2019, 09:26
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
В городской администрации привели список планируемых перекрытий в честь празднования Дня республики. По информации мэрии, это необходимо «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения».
Сообщается, что 9 октября с 9:00 до 00:00 12 октября закроют парковку транспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».
11 октября с 15:00 до 22:00 будет полностью закрыта проезжая часть на улице улице Заки Валиди на участке от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова и по улице Мажита Гафури на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина. Планируется также перекрыть половину проезжей части улицы Пушкина от улицы Мажита Гафури до улицы Урицкого.
Схема движения маршрутов общественного транспорта на указанных участках изменится. Всех жителей и гостей столицы в муниципалитете попросили отнестись к этому с пониманием.