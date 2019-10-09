В Уфе в День республики перекроют движение

11 октября с 15:00 до 22:00 будет полностью закрыта проезжая часть на улице улице Заки Валиди на участке от улицы Мажита Гафури до улицы Аксакова и по улице Мажита Гафури на участке от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина. Планируется также перекрыть половину проезжей части улицы Пушкина от улицы Мажита Гафури до улицы Урицкого.