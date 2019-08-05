Часть улиц Уфы будет перекрыта в День болельщика

Сегодня, 5 августа, стало известно, что Уфа планирует устроить праздничные мероприятия по поводу Дня болельщика, который празднуется 22 августа. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Если говорить точнее, то дороги будут перекрыты на улицах Краснодонской (между улицами Ленина и Цюрупы) и Цюрупы (между Краснодонской и Якутова).

Улицы будут закрыты для проезда транспорта с 16.00 до 22.30.