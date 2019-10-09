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Posted 9 октября 2019, 17:39

Published 9 октября 2019, 17:39

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Стартап Альфа-Банка "Поток" будет развиваться с новым инвестором

Стартап Альфа-Банка "Поток" будет развиваться с новым инвестором

9 октября 2019, 17:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Доля в 40% дочерней компании Альфа-Банка «Поток Диджитал» продана группе инвесторов во главе с создателями фонда FinTech Capital. Контрольный пакет остался у «Альфы».

Это сделка откроет новые возможности в развитии краудфандинг-платформы «Поток», созданной Альфа-Банком в 2015 году. Новый инвестор планирует увеличить число клиентов из числа физических лиц и расширить число заемщиков в сфере малого и микропредпринимательства, пишет gorod55.ru.

«Поток» был разработан четыре года назад внутри банка как платформа для привлечения инвестиций от физических лиц. Сервис быстро обрел популярность: компании из категории малого бизнеса смогли привлекать инвестиции от всех желающих.

Схема работы платформы проста. Компании и индивидуальные предприниматели могут получить денежные средства помимо банков, розничные инвесторы — вложить средства с доходностью, превышающей доходность банковских депозитов.

За четыре года работы «Поток» позволил предпринимателям привлечь примерно девять тысяч займов на общую сумму семь миллиардов рублей. То есть тысячи компаний с помощью «Потока» смогли найти дополнительный источник средств на развитие. В 2019 году на «Потоке» каждый месяц заключалось сделок в среднем на 400 млн рублей.

«Наш банк стал одним из пионеров краудфандинговых сервисов в России с целью поддержки малого бизнеса. В период с 2015 года мы смогли настроить управление бизнес-процессами, выверить работу площадки и превратить ее в прибыльный бизнес. Это действительно полноценный бизнес, у которого большое будущее», — говорит главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Поток» стал одной из самых крупных онлайн-площадок на отечественном рынке, где физические лица-инвесторы имеют возможность вложить денежные средства с высокой доходностью, а малые компании — привлечь финансы на развитие в режиме онлайн», — подчеркивает сооснователь фонда FinTech Capital Юрий Попов.

FinTech Capital запущен два года назад как фонд, специализирующийся на инвестициях в новые финансовые технологии и альтернативные виды кредитования.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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