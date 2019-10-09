Стартап Альфа-Банка "Поток" будет развиваться с новым инвестором

За четыре года работы «Поток» позволил предпринимателям привлечь примерно девять тысяч займов на общую сумму семь миллиардов рублей. То есть тысячи компаний с помощью «Потока» смогли найти дополнительный источник средств на развитие. В 2019 году на «Потоке» каждый месяц заключалось сделок в среднем на 400 млн рублей.