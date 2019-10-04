Россия лидирует по расходам на тюрьмы среди европейских стран

Огромное количество граждан, находящихся в колониях и изоляторах, сказывается на экономике страны, и на будущей криминогенной обстановке: более полумиллиона человек трудоспособного возраста исключены из нормального трудового процесса, а их длительная изоляция не отражается на профилактике последующих преступлений. Что же касается рекордного российского тюремного бюджета, самого большого в Европе, то это огромное финансирование никак не отражается на самих заключенных — содержание одного российского заключенного обходится в 50 раз дешевле, чем в среднем по европейским странам. В России на это тратится всего 2,5 евро в день, в Европе — 128 евро.