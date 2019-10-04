Россия лидирует по расходам на тюрьмы среди европейских стран

Posted 4 октября 2019, 06:25
Published 4 октября 2019, 06:25
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
По данным, опубликованным в докладе экспертов Общероссийского гражданского форума и Комитета гражданских инициатив «Преступление и наказание: что делать с российскими тюрьмами?», в России крайне высок уровень рецидивов — более половины заключенных уже были судимыми, большая часть из них по три и более раза. То есть существующая пенитенциарная система в стране не способствует исправлению осужденных.
Как отмечает newsru.com, Россия находится на первом месте в Европе не только по числу заключенных на 100 тысяч жителей, но и лидирует по количеству бюджетных средств, выделяемых на систему исполнения наказаний. Всего по состоянию на 1 июля нынешнего года в российских колониях и следственных изоляторах находилось более 543 тыс. человек. Для сравнения: в Германии и Франции, где суммарное число жителей примерно равно российскому, общее число заключенных почти в три раза меньше — не более 200 тыс. человек.
Огромное количество граждан, находящихся в колониях и изоляторах, сказывается на экономике страны, и на будущей криминогенной обстановке: более полумиллиона человек трудоспособного возраста исключены из нормального трудового процесса, а их длительная изоляция не отражается на профилактике последующих преступлений. Что же касается рекордного российского тюремного бюджета, самого большого в Европе, то это огромное финансирование никак не отражается на самих заключенных — содержание одного российского заключенного обходится в 50 раз дешевле, чем в среднем по европейским странам. В России на это тратится всего 2,5 евро в день, в Европе — 128 евро.