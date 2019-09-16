Следователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы, решил уволиться

Posted 16 сентября 2019, 09:19
Published 16 сентября 2019, 09:19
Modified 3 февраля, 06:57
Updated 3 февраля, 06:57
Ранее Медиакорсеть передавала, что 13 сентября была опубликована видеозапись, сделанная в туалете Уфимского РУВД, где предположительно было совершено изнасилование. Ранее стало известно, что на последних заседаниях потерпевшая путалась в показаниях и эмоционально отвечала на вопросы суда. В результате ей предложили нарисовать на доске, как все произошло.
Напомним, о громком преступлении стало известно в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница, дочь одного из руководителей регионального управления Росгвардии заявила, что ее изнасиловали три высокопоставленных полицейских руководителя. Позднее и подсудимые, и потерпевшая были уволены из органов по отрицательным мотивам.