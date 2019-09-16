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Posted 16 сентября 2019, 09:19

Published 16 сентября 2019, 09:19

Modified 3 февраля, 06:57

Updated 3 февраля, 06:57

Следователь, который вел дело об изнасиловании дознавательницы, решил уволиться

16 сентября 2019, 09:19
Журналисты сообщают, что следователь, который вел дело по групповому изнасилованию 23-летней дознавательницы тремя высокопоставленными полицейскими, уволился. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на собственный источник.

Ранее Медиакорсеть передавала, что 13 сентября была опубликована видеозапись, сделанная в туалете Уфимского РУВД, где предположительно было совершено изнасилование. Ранее стало известно, что на последних заседаниях потерпевшая путалась в показаниях и эмоционально отвечала на вопросы суда. В результате ей предложили нарисовать на доске, как все произошло.

Напомним, о громком преступлении стало известно в октябре 2018 года. 23-летняя дознавательница, дочь одного из руководителей регионального управления Росгвардии заявила, что ее изнасиловали три высокопоставленных полицейских руководителя. Позднее и подсудимые, и потерпевшая были уволены из органов по отрицательным мотивам.

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#Происшествия#Новости#Изнасилование
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