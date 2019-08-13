Экс-дознавательнице в суде по делу о групповом изнасиловании в Уфе стало дурно

Сегодня,13 августа, результатом первого допроса потерпевшей по резонансному делу о групповом изнасиловании в отделе полиции в Уфе стало недомогание предполагаемой жертвы преступления.

Как рассказали адвокаты подсудимых по окончании заседания, потерпевшей стало плохо из-за того, что она была вынуждена вновь рассказать о происшедшем и отвечать на вопросы.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева по окончании процесса постаралась всячески оградить свою подзащитную от общения с журналистами и сама стала отвечать им.

- Сегодняшний допрос стал тяжелым испытанием для моей подзащитной, - рассказала Ирина Валиева. – На протяжении всего времени, прошедшего со дня совершения преступления, девушке пришлось пережить немало моральных страданий.

- Суд будет долгим, поэтому ей еще придется испытать много унижений, - посочувствовала своей подзащитной адвокат.

Журналисты также обратились к Ирине Валиевой с просьбой прокомментировать информацию о сумме, которую ее подзащитная намерена взыскать с подсудимых в качестве компенсации морального вреда. Ранее информация была о том, что эта сумма может составлять 100 млн рублей. Однако адвокат уклонилась от ответа на данный вопрос, сообщив лишь, что она не представляет, как можно оценить «финансовую составляющую насилия над личностью».

Напомним, в групповом изнасиловании обвиняются три бывших высокопоставленных руководителя: экс-начальник Уфимского РОВД Эдуард Матвеев, бывший глава миграционной службы Уфимского района Павел Яромчук и экс-начальник Кармаскалинского райотдела Салават Галиев. Все трое, а также потерпевшая и ее подруга, были вскоре после скандала уволены со службы за пьянство на рабочем месте.

Ранее дважды суд откладывался из-за неявки потерпевшей.

Адвокаты обвиняемых сообщили, что у них остались вопросы к потерпевшей, но задать их, судя по всему, им удастся не раньше 15 августа – на эту дату назначено следующее заседание.