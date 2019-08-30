Об оптимизации бизнес-процессов рассказали эксперты по комплаенс

Не менее важным этапом также является переоценка рисков и адекватная оценка комплаенс-плана. Здесь руководителям компании необходимо понять, достигли ли поставленные цели и были ли произведены какие-либо позитивные изменения. Кроме того, результаты проведенных мероприятий должны быть опубликованы - именно в этом заключается принцип социальной ответственности бизнеса. Так, ежегодно, исходя из антикоррупционного плана, “Роснано” подготавливает отчет о проделанной работе, который после отправляет в совет директоров АО «Роснано» и ООО «УК «Роснано».