Как правильно поменять окна в Уфе?

— Свое производство у фирмы-установщика должно быть обязательно: контроль качества, обслуживание, соблюдение стандартов — все должно находиться в одних руках, — утверждают специалисты «Мастера окон». — Допустим, клиенту поставили окно дилерское, а дилер купил окно, скажем, в Ижевске. В ходе монтажа лопается стеклопакет, появляется царапина, обнаруживается производственный брак — мало ли. Дилер любыми путями пытается снять с себя эту ответственность. В лучшем случае — это надолго, при условии, если окно во время устранения проблем не нужно будет демонтировать: пока дилер договорится с заводом, пока дилер — если он порядочный — приедет и исправит все своими силами… В худшем случае — клиент останется без окна: окно демонтируют и увезут на завод на неизвестный срок, а у вас — дырка в квартире вместо окна. Есть и более неприятный вариант — дилер просто может пропасть. Ведь в договоре указана фамилия поставщика — а клиент вряд ли пойдет куда-то проверять, есть ли такой ИП, есть ли у него судебные дела, существует ли эта фирма вообще. То есть дилер вообще может просто сменить телефон — все. Таких клиентов у нас, кстати, достаточно много — приходят с просьбой либо доделать, либо переделать. И ремонт, если он вообще возможен, выходит в крупную сумму.