Власть, силовики и БДСМ: Что общего и много ли жителей Башкирии «в тусовке»

- Для того, чтобы никто никого не травмировал в БДСМ есть основа, главный принцип, который называется БДР – безопасность, добровольность, разумность. То есть, если вы вступаете в тематические отношения, то эти ваши отношения и действия должны быть в рамках этих понятий. Никто никого не тащит в лес силой. Более того, между партнерами заключается договор, как помните, в недавнем нашумевшем фильме «50 оттенков серого». В этом договоре досконально прописано все, что можно делать, а чего делать нельзя ни при каких обстоятельствах, что является непререкаемым табу.