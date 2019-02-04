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Хабиров о переходе на пятидневку в школах Башкирии: Наши дети будут выспавшиеся

4 февраля 2019, 09:58
Фото: pixabay.com
С 1 сентября на новую схему работы должны будут перейти все школы республики без исключения.

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание главе минобра республики Айбулату Хажину тщательно подготовиться к переходу на пятидневную смену в школах Башкирии.

По его мнению, частично школы могут перейти на пятидневку уже с 1 апреля, а с 1 сентября уже все без исключения будут обязаны работать по этой схеме.

Напомним, ввести пятидневку в школах региона предложил врио главы Башкирии Радий Хабиров на прошедшем в Уфе в прошлую пятницу Первом форуме школьного образования «Взлетай». Его предложение поддержали практически все участники форума.

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