Хабиров о переходе на пятидневку в школах Башкирии: Наши дети будут выспавшиеся

Сегодня, 4 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы региона Радий Хабиров дал указание главе минобра республики Айбулату Хажину тщательно подготовиться к переходу на пятидневную смену в школах Башкирии.
По его мнению, частично школы могут перейти на пятидневку уже с 1 апреля, а с 1 сентября уже все без исключения будут обязаны работать по этой схеме.
Напомним, ввести пятидневку в школах региона предложил врио главы Башкирии Радий Хабиров на прошедшем в Уфе в прошлую пятницу Первом форуме школьного образования «Взлетай». Его предложение поддержали практически все участники форума.