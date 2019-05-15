Глава родительского сообщества Башкирии: «Не все рады пятидневке в школе»

- Цель III Республиканского форума - провозгласить ещё раз нужность и важность родительского просвещения, объединения родительских сообществ. Несмотря на то, что все семьи и детки разные, достаточно большое количество вопросов связано с образованием, здоровьем, безопасностью детей, - рассказала президент РОО «Продвинутые родители» Ирина Банникова.
Она отметила, что не все родители в курсе, что они являются полноправными участниками образовательного процесса. К переходу на пятидневку относится положительно, однако не все родители разделяют ее мнение.
- Переход на пятидневную неделю, меня лично, как родителя, очень обрадовало. Потому что мои дети очень перегружены, они профессионально занимаются спортом. И я знаю, что я не одинока в своём мнении. Однако надо понимать, что наша республика сельская, и не во всех сёлах, допустим, есть возможность проводить культурную субботу. Также надо учитывать, что есть суперзанятые родители. Есть, к сожалению, неблагополучные семьи. Мы рады, что в правительстве решили посоветоваться с нами, родителями по поводу этих суббот, - прокомментировала она.
Напомним, 1 апреля школы Башкирии частично перешли на пятидневку. Пока это нововведение коснулось учеников младших классов.
С предложением ввести пятидневку выступил на Первом форуме школьного образования 1 февраля врио главы Башкирии Радий Хабиров. Он отметил, что новый режим обучения поможет детям высыпаться и больше проводить времени с семьей. А освободившиеся от учебы субботник дни можно будет посвятить занятиям спортом и изучению культуры и истории родного края.
При этом максимальная учебная нагрузка в день не должна превышать четыре урока для первоклассников, не более пяти для учеников 2-4 классов, не более шести уроков для учеников 5-6 классов и не более семи для учеников 7-11 классов.
Полностью все школы республики с 1 по 11 классы должны перейти на пятидневку с 1 сентября 2019 года.