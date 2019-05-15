Глава родительского сообщества Башкирии: «Не все рады пятидневке в школе»

- Переход на пятидневную неделю, меня лично, как родителя, очень обрадовало. Потому что мои дети очень перегружены, они профессионально занимаются спортом. И я знаю, что я не одинока в своём мнении. Однако надо понимать, что наша республика сельская, и не во всех сёлах, допустим, есть возможность проводить культурную субботу. Также надо учитывать, что есть суперзанятые родители. Есть, к сожалению, неблагополучные семьи. Мы рады, что в правительстве решили посоветоваться с нами, родителями по поводу этих суббот, - прокомментировала она.