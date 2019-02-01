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В Башкирии решили привлечь учителей в село землей и деньгами

1 февраля 2019, 06:48
Фото: pixabay.com
Сегодня, 1 февраля, в Уфе на Первом форуме школьного образования "Взлетай" врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил делегатам подумать над введением в республике преференций для сельских учителей.

- Наша команда предложила заложить в бюджете 60 млн рублей для поддержки сельских педагогов по новой программе "Сельский учитель", - сказал Радий Хабиров.

По его мнению, выделение учителям 600 тысяч рублей в качестве поддержки и земли под строительство домов должно помочь решить кадровый вопрос в сельских школах.

Среди других тем, которые Радий Хабиров предложил для обсуждения, премирование особо отличившихся водителей школьных автобусов, меры противодействия буллингу в школах, поддержка волонтерства и особое внимание одаренным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Хабиров предложил ввести пятидневку в школах республики.

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