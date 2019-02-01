В Башкирии решили привлечь учителей в село землей и деньгами

- Наша команда предложила заложить в бюджете 60 млн рублей для поддержки сельских педагогов по новой программе "Сельский учитель", - сказал Радий Хабиров.
По его мнению, выделение учителям 600 тысяч рублей в качестве поддержки и земли под строительство домов должно помочь решить кадровый вопрос в сельских школах.
Среди других тем, которые Радий Хабиров предложил для обсуждения, премирование особо отличившихся водителей школьных автобусов, меры противодействия буллингу в школах, поддержка волонтерства и особое внимание одаренным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.