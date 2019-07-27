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Posted 27 июля 2019, 07:11

Published 27 июля 2019, 07:11

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии патологоанатом расстрелял супруга погибшей женщины

В Башкирии патологоанатом расстрелял супруга погибшей женщины

27 июля 2019, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Врач три раза выстрелил в посетителя.

26 июля пьяный мужчина пришел в морг и потребовал отдать труп своей недавно умершей супруги, сообщают «Вести-Башкортостан».

Инцидент произошел в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.

56-летний заведующий патологоанатомического отделения медицинского учреждения сразу после произошедшего обратился в полицию.

По предварительным данным, нетрезвый 50-летний местный житель пришел в отделение и устроил скандал. Он захотел забрать труп своей супруги, которая умерла на днях. Врачу пришлось применить травматический пистолет.

Патологоанатом выстрелил три раза. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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#Роман Фаткуллин#Происшествия#Новости
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