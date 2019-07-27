В Башкирии патологоанатом расстрелял супруга погибшей женщины

Posted 27 июля 2019, 07:11
Published 27 июля 2019, 07:11
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
26 июля пьяный мужчина пришел в морг и потребовал отдать труп своей недавно умершей супруги, сообщают «Вести-Башкортостан».
Инцидент произошел в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка.
56-летний заведующий патологоанатомического отделения медицинского учреждения сразу после произошедшего обратился в полицию.
По предварительным данным, нетрезвый 50-летний местный житель пришел в отделение и устроил скандал. Он захотел забрать труп своей супруги, которая умерла на днях. Врачу пришлось применить травматический пистолет.
Патологоанатом выстрелил три раза. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.