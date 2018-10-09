В Башкирии в сотрудника Росгвардии три раза выстрелили и два раза ударили ножом

Сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии недалеко от села Кривле-Илюшкино Куюргзинского района обнаружил гражданина с расчехленным ружьем, который был в состоянии алкогольного опьянения и представлял опасность для окружающих, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Представитель Росгвардии попытался проверить у мужчины документы на оружие, но тот отказался. При попытке изъять ружье, мужчина три раза выстрелил из травматического оружия в сотрудника и нанес ему два ножевых ранения.

Сотрудник Росгвардии всё же изъял у нападавшего ружье, однако злоумышленник скрылся. Через некоторое время нарушителя задержали полицейские. При себе у него обнаружены нож и травматическое оружие модели Оса ПБ 4-2, из которого были произведены выстрелы в сотрудника Росгвардии.