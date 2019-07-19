В Башкирии прикрыли букмекерскую контору

Судебные приставы отчитались о том, что в Нефтекамске опечатали пункт букмекерской конторы «Пятигорский ипподром», в котором принимались ставки. Эта новость вызвала особый интерес после истории с недавним похищением 25 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате.