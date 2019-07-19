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Posted 19 июля 2019, 12:30

Published 19 июля 2019, 12:30

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

В Башкирии прикрыли букмекерскую контору

19 июля 2019, 12:30
Приставы обещали проверять её, чтобы коммерсанты снова не возобновили работу.

Судебные приставы отчитались о том, что в Нефтекамске опечатали пункт букмекерской конторы «Пятигорский ипподром», в котором принимались ставки. Эта новость вызвала особый интерес после истории с недавним похищением 25 млн рублей из «Россельхозбанка» в Салавате.

Основанием для закрытия пункта приема ставок в Нефтекамске стало исполнительное производство о запрете осуществления деятельности и эксплуатации помещений букмекерской конторы вплоть до разрешения дела по существу и его вступления в законную силу.

По словам судебного пристава, который выполнял процедуру закрытия пункта приема ставок, на месте находились работники клуба и посетители, дверь была заперта изнутри. На место прибыл директор клуба. В итоге двери помещения букмекерской конторы все-таки удалось опечатать.

Приставы также должны контролировать, чтобы букмекерская контора не возобновила работу.

#Татьяна Майорова,#Общество#Новости#Игровой салон
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