В реке Белой под Уфой нашли утопленника с привязанными кирпичами

Posted 18 июля 2019, 06:12
Published 18 июля 2019, 06:12
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
Сегодня, 18 июля, стало известно, что в реке Белой возле столицы Башкирии найдено тело погибшего мужчины, смерь которого явно имеет криминальные причины.
Как сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, одежда мужчины была набита кирпичами. Вдобавок пакет с кирпичами был также привязан к его руке.
Личность утопленника установлена, известно, что он до вчерашнего дня считался пропавши без вести. Мужчине 39 лет.
Обстоятельства происшедшего выясняются.