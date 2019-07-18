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Posted 18 июля 2019, 06:12

Published 18 июля 2019, 06:12

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

В реке Белой под Уфой нашли утопленника с привязанными кирпичами

18 июля 2019, 06:12
Полиция выясняет обстоятельства гибели человека.

Сегодня, 18 июля, стало известно, что в реке Белой возле столицы Башкирии найдено тело погибшего мужчины, смерь которого явно имеет криминальные причины.

Как сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, одежда мужчины была набита кирпичами. Вдобавок пакет с кирпичами был также привязан к его руке.

Личность утопленника установлена, известно, что он до вчерашнего дня считался пропавши без вести. Мужчине 39 лет.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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