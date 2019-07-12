Представитель Совфеда обсудит пути преодоления кризиса с депутатами из Грузии

Posted 12 июля 2019, 13:57
Published 12 июля 2019, 13:57
Modified 17 октября 2022, 20:04
Updated 17 октября 2022, 20:04
В ходе переговоров будут обсуждаться как текущие отношения между Москвой и Тбилиси, так и перспективы их улучшения, сообщает газета «Известия».
По словам Косачева, одним из способов преодоления кризиса может стать парламентский диалог между странами, о чем также пойдет речь во время встречи.
Со стороны Грузии в переговорах будут участвовать Георгий Ломая от партии «Альянс патриотов», депутат тбилисского городского собрания Гоча Тевдорадзе и член парламента Ада Маршания. Делегация прибудет в Москву 14 июля.