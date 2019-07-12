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Posted 12 июля 2019, 13:57

Published 12 июля 2019, 13:57

Modified 17 октября 2022, 20:04

Updated 17 октября 2022, 20:04

Представитель Совфеда обсудит пути преодоления кризиса с депутатами из Грузии

12 июля 2019, 13:57
В понедельник, 15 июля, пройдет посвященная урегулированию кризиса встреча главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева и грузинских депутатов-оппозиционеров от партии «Альянс патриотов Грузии».

В ходе переговоров будут обсуждаться как текущие отношения между Москвой и Тбилиси, так и перспективы их улучшения, сообщает газета «Известия».

По словам Косачева, одним из способов преодоления кризиса может стать парламентский диалог между странами, о чем также пойдет речь во время встречи.

Со стороны Грузии в переговорах будут участвовать Георгий Ломая от партии «Альянс патриотов», депутат тбилисского городского собрания Гоча Тевдорадзе и член парламента Ада Маршания. Делегация прибудет в Москву 14 июля.

#Ольга Земскова#Политика#Новости
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