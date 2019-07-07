В Башкирии женщина лишилась 36 тысяч рублей благодаря брокерской компании

Posted 7 июля 2019, 10:07
Published 7 июля 2019, 10:07
Modified 17 октября 2022, 20:02
Updated 17 октября 2022, 20:02
36-летняя жительница Нефтекамска вступила в некую финансовую интернет-организацию и лишилась 36 тысяч рублей.
Дама начала делать ставки в брокерской компании, чтобы заработать проценты. На днях ей позвонил неизвестный мужчина и предложил обналичить ее деньги. Для этого попросил назвать номера банковской карты и сообщение с кодом, поступившим на телефон.
В результате женщина лишилась не только денег, внесенных в брокерскую компанию, мошенники, получив доступ к управлению ее банковской картой, списали все имеющиеся денежные средства на сумму около 36 тысяч рублей.