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Posted 7 июля 2019, 10:07

Published 7 июля 2019, 10:07

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Башкирии женщина лишилась 36 тысяч рублей благодаря брокерской компании

В Башкирии женщина лишилась 36 тысяч рублей благодаря брокерской компании

7 июля 2019, 10:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

36-летняя жительница Нефтекамска вступила в некую финансовую интернет-организацию и лишилась 36 тысяч рублей.

Дама начала делать ставки в брокерской компании, чтобы заработать проценты. На днях ей позвонил неизвестный мужчина и предложил обналичить ее деньги. Для этого попросил назвать номера банковской карты и сообщение с кодом, поступившим на телефон.

В результате женщина лишилась не только денег, внесенных в брокерскую компанию, мошенники, получив доступ к управлению ее банковской картой, списали все имеющиеся денежные средства на сумму около 36 тысяч рублей.

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