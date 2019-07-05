В Башкирии появились мошенники, наживающиеся на соцопросах

В Салавате зарегистрированы два факта кражи денежных средств у граждан под видом соцопроса, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

42-летняя воспользовалась предложением от лжепредставителя одного из ведущих банков страны ответить на несколько вопросов за вознаграждение. Среди вопросов относительно деятельности этого банка было и несколько личных: дата рождения, номер банковской карты, на которую по завершении опроса будут перечислены бонусы в виде денежной суммы и прочие данные.

Мошенники привязали к карте другой телефонный номер, получили доступ к личному кабинету от онлайн-банка и, соответственно, к его счетам. Успели перечислить на свои счета не более трех тысяч рублей. Заподозрив подозрительные операции, настоящая служба безопасности банка заблокировала дальнейшие операции.

Подобным образом денежных средств лишился еще один горожанин.