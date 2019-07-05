В Башкирии появились мошенники, наживающиеся на соцопросах
Жертвами мошенников стали уже два человека.
В Салавате зарегистрированы два факта кражи денежных средств у граждан под видом соцопроса, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
42-летняя воспользовалась предложением от лжепредставителя одного из ведущих банков страны ответить на несколько вопросов за вознаграждение. Среди вопросов относительно деятельности этого банка было и несколько личных: дата рождения, номер банковской карты, на которую по завершении опроса будут перечислены бонусы в виде денежной суммы и прочие данные.
Мошенники привязали к карте другой телефонный номер, получили доступ к личному кабинету от онлайн-банка и, соответственно, к его счетам. Успели перечислить на свои счета не более трех тысяч рублей. Заподозрив подозрительные операции, настоящая служба безопасности банка заблокировала дальнейшие операции.
Подобным образом денежных средств лишился еще один горожанин.
По обоим фактам мошенничеств в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.