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Posted 5 июля 2019, 13:44

Published 5 июля 2019, 13:44

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Уфе пройдут слушания по проекту планировки «Квартала мира»

В Уфе пройдут слушания по проекту планировки «Квартала мира»

5 июля 2019, 13:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Уфы.

Депутаты назначили общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории квартала, ограниченного улицами Конституции, Максима Горького, Мира и Кольцевой в Орджоникидзевском районе Уфы.

Проект планировки предусматривает сохранение красных линий, жилых, общественных и административных зданий и сооружений, в том числе социальных объектов, снос аварийных домов общей площадью 2 тыс. кв. метров, размещение многоэтажных жилых домов высотой 11-27 этажей и общей площадью квартир 69 тыс. кв. метров. Предусмотрено комплексное благоустройство разрабатываемой территории.

Проекты были разработаны по заказу ООО «Специализированный застройщик «Строительное управление № 1 «ПСК-6»», которое строит в квартале ЖК «Квартал мира».

Жители могут высказать своё мнение по данному проекту — общественные обсуждения пройдут с 8 июля по 29 августа. Информация об этом опубликована вот здесь.

#Злата Зукович#Город#Новости
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