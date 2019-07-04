В Башкирии пройдет семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын»

Для самых юных гостей фестиваля будет выстроен «Детский городок», на территории которого будут проходить мастер-классы и игры для детей. На ярмарочной поляне представят изделия ручной работы мастера из разных районов Башкортостана. Так же желающие смогут покататься на специально обученных лошадях, сплавится на катамаранах по реке Зилим или совершить небольшое восхождение на одну из ближайших скал – Уклы-кая или Акташ.