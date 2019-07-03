В Башкирии на директора детского центра завели дело за перевод денег на счета дочек

Напомним, ранее мы писали о том, как в Башкирии директор танцевальной школы нажилась на 200 тысяч за счет мертвых душ. На 60-летнего директора детской хореографической школы Октябрьского возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог»