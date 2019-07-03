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Posted 3 июля 2019, 12:29

Published 3 июля 2019, 12:29

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Башкирии на директора детского центра завели дело за перевод денег на счета дочек

В Башкирии на директора детского центра завели дело за перевод денег на счета дочек

3 июля 2019, 12:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С июля 2015 года по май 2018 года муниципальным учреждением были незаконно оказаны услуги на сумму свыше 450 тысяч рублей.

В Нефтекамске возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального детско-юношеского центра «Венед», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Данное учреждение в выходные и праздничные дни организовывало по заказу различных организаций спортивно-массовые мероприятия, в числе которых были походы и сплавы.

При этом оплату за данные услуги заказчиков просили внести не на счета центра, а на счета дочерей его директора. Девушки являлись индивидуальными предпринимателями и одновременно числились заместителями директора по воспитательной работе и административно-хозяйственной части.

В то же время зарплата сотрудникам центра, привлеченным к данным мероприятиям, выплачивалась за счёт бюджетных средств. Для этого в табели учета их рабочего времени вносились ложные сведения.

С июля 2015 года по май 2018 года муниципальным учреждением были незаконно оказаны услуги на сумму свыше 450 тысяч рублей.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по десяти эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и десяти эпизодам служебного подлога.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Башкирии директор танцевальной школы нажилась на 200 тысяч за счет мертвых душ. На 60-летнего директора детской хореографической школы Октябрьского возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения» и «Служебный подлог»

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#Злата Зукович#Происшествия#Новости
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