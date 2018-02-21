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Чиновника минэкологии Башкирии уволили из-за конфликта интересов
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Чиновника минэкологии Башкирии уволили из-за конфликта интересов

Сегодня, 11:17ОбществоНаталья КузнецоваФото: kapitanov.spb.ru
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