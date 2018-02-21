Чиновника минэкологии Башкирии уволили из-за конфликта интересов

Сотрудник ведомства вошел в состав проверяющий комиссии детского санатория и не предупредил, что там работает его жена.

Прокуратура Мечетлинского района республики добилась увольнения сотрудника Месягутовского территориального комитета минэкологии республики. Мужчина вошел в состав комиссии при проведении плановой проверки санатория для детей с родителями. При этом он не предупредил, что его супруга работает в данной здравнице. Хотя по закону он должен был уведомить работодателя о возможном конфликте интересов.

В ходе проверки чиновник выявил лишь одно малозначительное нарушение, за которое виновное должностное лицо оштрафовано на минимальную сумму по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации). При этом вопрос о привлечении к ответственности санатория не рассматривался вовсе. Между тем по закону штраф юрлицу может достигать 80 тысяч рублей.