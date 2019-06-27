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Posted 27 июня 2019, 10:53

Published 27 июня 2019, 10:53

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Башкирии 35-летний мужчина пойдет под суд за кражу, разбой и убийство

В Башкирии 35-летний мужчина пойдет под суд за кражу, разбой и убийство

27 июня 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мужчина ранил ножом автовладельца, после чего выстрелил из обреза двустволки и спрятал тело в гараже.

Житель Ишимбая предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении, краже, уничтожении личных документов и убийстве человека с целью завладения его автомобилем, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

3 июля прошлого года поступило сообщение об исчезновении 34-летнего жителя города Стерлитамака, который уехал продавать свой автомобиль. Причастным к совершению преступления оказался 35-летний житель города Ишимбай.

В тот день потерпевший поехал на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля в Ишимбайском районе. Покупателем и оказался злоумышленник, который заранее спланировал свой преступный замысел. Его целью был автомобиль, который тот планировал продать на запасные части, а от хозяина избавиться.

Преступник специально назначил встречу в безлюдном месте, где нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а также выстрелил из обреза двуствольного ружья, от полученных ранений мужчина скончался на месте. Автомобиль подозреваемый отогнал в гараж своих родственников, а тело спрятал в подвале в одном из заброшенных гаражей.

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#Происшествия#Новости
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