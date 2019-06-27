В Башкирии 35-летний мужчина пойдет под суд за кражу, разбой и убийство

В тот день потерпевший поехал на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля в Ишимбайском районе. Покупателем и оказался злоумышленник, который заранее спланировал свой преступный замысел. Его целью был автомобиль, который тот планировал продать на запасные части, а от хозяина избавиться.