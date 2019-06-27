В Башкирии 35-летний мужчина пойдет под суд за кражу, разбой и убийство

Posted 27 июня 2019, 10:53
Published 27 июня 2019, 10:53
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Житель Ишимбая предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении, краже, уничтожении личных документов и убийстве человека с целью завладения его автомобилем, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
3 июля прошлого года поступило сообщение об исчезновении 34-летнего жителя города Стерлитамака, который уехал продавать свой автомобиль. Причастным к совершению преступления оказался 35-летний житель города Ишимбай.
В тот день потерпевший поехал на встречу с потенциальным покупателем своего автомобиля в Ишимбайском районе. Покупателем и оказался злоумышленник, который заранее спланировал свой преступный замысел. Его целью был автомобиль, который тот планировал продать на запасные части, а от хозяина избавиться.
Преступник специально назначил встречу в безлюдном месте, где нанес потерпевшему несколько ударов ножом, а также выстрелил из обреза двуствольного ружья, от полученных ранений мужчина скончался на месте. Автомобиль подозреваемый отогнал в гараж своих родственников, а тело спрятал в подвале в одном из заброшенных гаражей.