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Posted 24 июня 2019, 08:56

Published 24 июня 2019, 08:56

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

В Уфе ошибочный диагноз педиатра привел к смерти 2-летней девочки

В Уфе ошибочный диагноз педиатра привел к смерти 2-летней девочки

24 июня 2019, 08:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Трагический инцидент произошел в поликлинике № 47.

Халатность врача в виде неправильного диагноза привела к смерти двухлетней малышки. Мать ребенка рассказала «Вести-Башкортостан», что руководство медучреждения пообещало разобраться в ситуации еще месяц назад, но ничего так и не сделано.

2 месяца назад у девочки начался жар. Участковый педиатр сделала вывод, что у ребенка простуда и рекомендовала матери настой ромашки и обтирание.

Однако в результате этого лечения ребенку стало еще хуже и ее увезли в реанимацию. 4 дня спустя девочка умерла из-за интоксикации организма. В данный момент мать погибшей сообщила о случившемся в прокуратуру и намерена провести независимую экспертизу.

Напомним, что в апреле в Уфе в больнице умер восьмилетний мальчик.

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#Происшествия#Новости
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