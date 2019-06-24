В Уфе ошибочный диагноз педиатра привел к смерти 2-летней девочки

Posted 24 июня 2019, 08:56
Published 24 июня 2019, 08:56
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Халатность врача в виде неправильного диагноза привела к смерти двухлетней малышки. Мать ребенка рассказала «Вести-Башкортостан», что руководство медучреждения пообещало разобраться в ситуации еще месяц назад, но ничего так и не сделано.
2 месяца назад у девочки начался жар. Участковый педиатр сделала вывод, что у ребенка простуда и рекомендовала матери настой ромашки и обтирание.
Однако в результате этого лечения ребенку стало еще хуже и ее увезли в реанимацию. 4 дня спустя девочка умерла из-за интоксикации организма. В данный момент мать погибшей сообщила о случившемся в прокуратуру и намерена провести независимую экспертизу.