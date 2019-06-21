Лучшим молодым педагогом Башкирии стала учительница рисования

Posted 21 июня 2019, 07:21
Published 21 июня 2019, 07:21
Modified 17 октября 2022, 19:55
Updated 17 октября 2022, 19:55
В соответствии с распоряжением врио главы Башкирии Радия Хабирова, премии получили 25 педагогов, которые стали лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», а также республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».
Напомним, лучшей среди учителей башкирского языка и литературы была признана Гульшат Габитова из уфимской школы №7, учителем года республики стала учительница экономики гимназии №47 из Уфы Ирина Хисматуллина.
Елена Бакиева (Субханкуловская СОШ, Туймазинский район) – учитель года русского языка и литературы, татарского – Айгуль Фархутдинова из Учпилинской СОШ Дюртюлинского района.
Лучшим молодым учителем признана учительница ИЗО лицея №160 Уфы Ангелина Тимирова.