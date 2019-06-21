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Posted 21 июня 2019, 07:21

Published 21 июня 2019, 07:21

Modified 17 октября 2022, 19:55

Updated 17 октября 2022, 19:55

Лучшим молодым педагогом Башкирии стала учительница рисования

Лучшим молодым педагогом Башкирии стала учительница рисования

21 июня 2019, 07:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вместе с другими 24 педагогами она получит премии главы Башкирии.

В соответствии с распоряжением врио главы Башкирии Радия Хабирова, премии получили 25 педагогов, которые стали лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», а также республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».

Напомним, лучшей среди учителей башкирского языка и литературы была признана Гульшат Габитова из уфимской школы №7, учителем года республики стала учительница экономики гимназии №47 из Уфы Ирина Хисматуллина.

Елена Бакиева (Субханкуловская СОШ, Туймазинский район) – учитель года русского языка и литературы, татарского – Айгуль Фархутдинова из Учпилинской СОШ Дюртюлинского района.

Лучшим молодым учителем признана учительница ИЗО лицея №160 Уфы Ангелина Тимирова.

При этом сумма премий в тексте распоряжения не названа.

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