Лучшим молодым педагогом Башкирии стала учительница рисования

В соответствии с распоряжением врио главы Башкирии Радия Хабирова, премии получили 25 педагогов, которые стали лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы», а также республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» и проводимых в его рамках конкурсов «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».