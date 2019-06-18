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Posted 18 июня 2019, 18:36

Published 18 июня 2019, 18:36

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

«Россети» выкупили акции «ВМЭС»

18 июня 2019, 18:36
В ходе открытых торгов ПАО «Россети» приобрели все акции электросетевой компании ПАО «ВМЭС», которая занимается обслуживанием населения города Волгограда.

В частности, ключевым кредитором выступили «Россети Юг». Издание «Новые известия» сообщает, что «ВМЭС» после продажи акций стало дочерней компанией ПАО «Россети».

Отмечается, что «ВМЭС» является правопреемником муниципальной организации-банкрота, где порядка 600 человек могли остаться без работы из-за накопившихся долгов. С целью сохранения рабочих мест и самой производственной площадки, а также недопущения напряженности среди жителей региона компания «Россети Юг» предложила реализовать банкротство через акционирование.

Новая организация работает с 1 октября прошлого года. Она взяла на себя все обязательства прошлой компании. Средства, которые были выручены в результате продажи акций, пошли на погашение большей части долга «ВМЭС» перед основным кредитором.

В планах нового акционера внедрить высокие стандарты, установленные в группе компаний «Россети». Это относится как к технической политике, так и к работе с клиентами. Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев подчеркнул, что издержки «ВМЭС» будут снижены, а затраты на подключение новых абонентов будут оптимизированы. «Россети Юг» помогут «дочке» эффективно распоряжаться энергосетевыми объектами и улучшать качество работы.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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