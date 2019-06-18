«Россети» выкупили акции «ВМЭС»

В планах нового акционера внедрить высокие стандарты, установленные в группе компаний «Россети». Это относится как к технической политике, так и к работе с клиентами. Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев подчеркнул, что издержки «ВМЭС» будут снижены, а затраты на подключение новых абонентов будут оптимизированы. «Россети Юг» помогут «дочке» эффективно распоряжаться энергосетевыми объектами и улучшать качество работы.