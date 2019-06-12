Вчера скончался оператор телеканала БСТ Расуль Шагимарданов

- Ему всегда поручали ответственные съемки. Помимо своей прямой работы – съемок, он всегда уделял большое внимание подготовке молодых кадров. Сейчас можно сказать, что большинство операторов новостей – его ученики, - отметил заместитель директора ГУП ТРК «Башкортостан» Шамиль Ишемьяров.