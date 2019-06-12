Вчера скончался оператор телеканала БСТ Расуль Шагимарданов

Posted 12 июня 2019, 07:00
Published 12 июня 2019, 07:00
Modified 17 октября 2022, 20:07
Updated 17 октября 2022, 20:07
Вчера вечером стало известно о скоропостижной кончине одного из телеоператоров Башкирии - Расуля Шагимарданова. Он работал главным оператором службы новостей телеканала БСТ. Коллеги сообщают, что мужчина тяжело болел, но скрывал это обстоятельство.
Расуль Шагимарданов проработал в телевидении двадцать лет.
- Ему всегда поручали ответственные съемки. Помимо своей прямой работы – съемок, он всегда уделял большое внимание подготовке молодых кадров. Сейчас можно сказать, что большинство операторов новостей – его ученики, - отметил заместитель директора ГУП ТРК «Башкортостан» Шамиль Ишемьяров.
Прощание с Шагимардановым состоится сегодня.